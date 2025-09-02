Der Tatverdächtige im Fall der an einem Bahnhof getöteten 16-Jährigen fiel schon im April mit einer verstörenden Aktion auf. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, wofür der Mann verurteilt wurde.
02.09.2025 - 14:43 Uhr
Göttingen - Im Fall der getöteten 16-Jährigen im niedersächsischen Friedland ist ein neues Detail zum Tatverdächtigen bekanntgeworden. Wie die Staatsanwaltschaft Göttingen mitteilte, war der 31 Jahre alte Iraker im November 2024 wegen einer exhibitionistischen Handlung vom Amtsgericht Einbeck zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden.