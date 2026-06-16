16. Leonberger Citylauf Die Rekord-Teilnahme hängt auch vom Wetter ab
Organisationschef Ralf Soffner blickt der Veranstaltung am 27. Juni optimistisch entgegen. Dieses Jahr könnte die Marke von 2200 Läufern geknackt werden.
Organisationschef Ralf Soffner blickt der Veranstaltung am 27. Juni optimistisch entgegen. Dieses Jahr könnte die Marke von 2200 Läufern geknackt werden.
Ralf Soffner blickt optimistisch auf den Leonberger Citylauf am 27. Juni. „Die Anmeldezahlen sind sehr positiv“, sagt der Organisationschef, „es könnte gut sein, dass wir eine Rekordbeteiligung bekommen.“ Dass die Marke von 2000 Läuferinnen und Läufern geknackt wird, davon geht Ralf Soffner aktuell aus.