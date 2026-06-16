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  6. Die Rekord-Teilnahme hängt auch vom Wetter ab

16. Leonberger Citylauf Die Rekord-Teilnahme hängt auch vom Wetter ab

16. Leonberger Citylauf: Die Rekord-Teilnahme hängt auch vom Wetter ab
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Im Zentrum von Eltingen herrscht beim Leonberger Citylauf auf und neben der Strecke stets Trubel. Foto: Simon Granville

Organisationschef Ralf Soffner blickt der Veranstaltung am 27. Juni optimistisch entgegen. Dieses Jahr könnte die Marke von 2200 Läufern geknackt werden.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Ralf Soffner blickt optimistisch auf den Leonberger Citylauf am 27. Juni. „Die Anmeldezahlen sind sehr positiv“, sagt der Organisationschef, „es könnte gut sein, dass wir eine Rekordbeteiligung bekommen.“ Dass die Marke von 2000 Läuferinnen und Läufern geknackt wird, davon geht Ralf Soffner aktuell aus.

 

Das Zünglein an der Waage spielt wie häufig das Wetter. Die Prognose für den 27. Juni lautet: 30 Grad, Sonne – aber mehr als eine Woche vor der Veranstaltung ist diese Vorhersage ziemlich vage. Als Faustregel für den Citylauf gilt: Ist das Wetter gut, gibt es mehr Nachmeldungen am Starttag, ist das Wetter schlecht, bleiben angemeldete Läufer oft fern.

Die Bestmarke liegt bei 2189 Finishern

„Mit etwas Glück“, sagt Ralf Soffner, „könnten wir sogar über 2200 Teilnehmer bekommen.“ Wenn alle das Ziel erreichen, wäre das ein Finisher-Rekord – die Bestmarke von 2189 datiert aus dem Jahr 2024. Vergangenes Jahr kamen 2129 Ausdauersportler über die Ziellinie, obwohl Temperaturen von 30 Grad Celsius herrschten.

Im vergangenen Jahr hat Ralf Soffner (li.) den Stab des Orga-Chefs von Citylauf-Urgestein Eberhard Trinkner übernommen. Foto: Simon Granville

Beim 10-Kilometer-Lauf sind noch 89 Startplätze verfügbar (Stand 16. Juni), beim 5-Kilometer-Lauf sind es 194. Die Obergrenze liegt bei den 10 Kilometern bei 520 Startern, bei den 5 Kilometern bei 700. Der Startschuss über beide Distanzen fällt um 20.20 Uhr in der Steinstraße. „Wir müssen diese Grenzen festlegen“, betont Soffner, „da alle gleichzeitig starten und wir diese Masse an Sportlern ja auch über die Strecke durch die Stadt bekommen müssen.“ Die Schülerläufe sind bereits ausgebucht, bei den Kinderläufen gibt es noch wenige Restplätze.

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Anmeldungen unter: citylauf-leonberg.de

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