Architektur to go: In unserer Serie „Architektur-Spaziergang in Stuttgart“ zeigen wir die interessantesten Wohnhäuser, die prächtigsten Villen und spektakulärsten öffentlichen Gebäude – und bisher wenig beachtete Architekturperlen in Stuttgart.

Die Weißenhofsiedlung in Stuttgart ist weltberühmt und steht seit 2016 auf der Unesco-Weltkulturerbeliste, doch wie sieht es mit dem Rest der Stadt aus? Hat das revolutionäre Bauen auch auf die Stadt ausgestrahlt? Bei der Recherche zu unseren Architektur-Spaziergängen stellt sich heraus: Mehr als man denkt. Wir stellen schöne und abwechslungsreiche Spaziergänge durch die Stadt vor, bei denen Architektur im Vordergrund steht.

Der Stuttgarter Marktplatz? Ein schwieriger Ort - mit neuem Aufreger

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bei dieser Tour sind wir im Herzen Stuttgarts unterwegs: Hier finden sich ein umstrittener Umbau und spannende Blickachsen. Hier geht's zum Artikel.

5 Stuttgarter Villen von Stars der Architektur - und ein Lost Place

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Diese kurze Route zu architektonisch herausragenden Gebäuden in der Stadt führt zu einem Lost Place und Super-Villen bekannter Architekten – mit Aussicht. Hier geht's zum Artikel.

7 der spektakulärsten Bauten auf dem Stuttgarter Uni-Campus

Foto: René Mueller Photographie

Nicht nur Betonriesen, auch staunenswert luftige Architektur findet sich auf dem Campus in Vaihingen – von Werner Sobeks D1244 bis zu Günter Behnischs Hysolar. Hier geht's zum Artikel.

7 faszinierende Wohnhäuser und öffentliche Bauten in Zuffenhausen

Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Die Ausflugsserie zu architektonisch interessanten Bauten in der Stadt führt in den Stadtteil Zuffenhausen, zu demokratischen Hochhäusern, einem feinen Landhaus, zu einem schwebenden Museum und einer steinernen Spinne im Netz.Hier geht's zum Artikel.

Schöne Bauhaus-Villen außerhalb der Weißenhof-Siedlung erleben

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bauhaus-Spaziergang durch Stuttgart: Der Bauleiter der Weißenhof-Siedlung, Richard Döcker, entwarf das Wohnhaus in der Birkenwaldstraße. Hier geht es zu unserer Route (Plus).

Sieben der schönsten alten Stadtvillen auf Stuttgarts Halbhöhe

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Villa mit Erkern und Türmchen in der Dillmannstraße 3, entworfen 1901 von Alfred Schellenberg. Hier geht es zum Spaziergang zu den Stadtvillen (Plus).

Sieben der aufregendsten Häuser mit Hüftschwung seit 1950

Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgarter Kultpavillon: Die Milchbar im Killesbergpark in Stuttgart von Rolf Gutbrod. Hier gibt es die komplette Route zum Nachspazieren (Plus).

Sieben der sinnlichsten Jugendstilbauten in Stuttgart

Foto: Pavlovic

Diese vierte und leichte Route führt zu floralen und lasziven Fassadenfiguren des unterschätzten Stuttgarter Jugendstils. Hier geht es zum Artikel (Plus).

Sieben romantische Häuser im Chaletstil in Stuttgart

Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Schindeln, Holzverzierung, Erker, Türmchen – pittoreske Villen im Landhaus- und Schweizerhausstil mitten in Stuttgart sind auf der Route zwischen Karlshöhe und Bopser zu entdecken. Hier geht es zum Spaziergang (Plus).

Neun der hübschesten Minihäuser in Stuttgart

Foto: Lichtgut/Kovalenko

Nicht erst seit der Tiny House Bewegung gibt es kleine Häuser. Unser Spaziergang führt vom Kanonenhäusle über Stuttgarts ältestes Haus in die Nobelgegend Karlshöhe im Süden bis zu einer zauberhaften Mini-Villa an der Alten Weinsteige. Hier geht's zum Artikel (Plus).

Sieben faszinierende Betonriesen aus dem Brutalismus

Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Skandalös hässlich oder kantig interessant – brutalistische Betonbauten erhitzen so manche Gemüter. Unser Spaziergang von der Innenstadt bis auf die Filderebene zeigt, wie vielseitig Wohnhäuser und andere Betonbauten aussehen. Hier geht's zur Tour (Plus).

Acht eindrucksvolle Bauten der jüdischen Architekten Bloch und Guggenheimer

Foto: Lichtgut/Leif Pichowski

Von der Bauhaus-Villa bis zur neuen Synagoge: Das jüdische Architekturbüro Bloch und Guggenheimer aus Stuttgart trotzte so gut es ging dem Naziterror. Der Spaziergang führt zu wichtigen Bauten der Architekten (Plus).

Romantische Schwarzwaldhäuser mitten in der Stadt

Foto: Tomo Pavlovic

Am Stuttgarter Killesberg findet sich eine kleine Ansammlung pittoresker Schwarzwaldhäuser. Der Spaziergang führt außerdem zu alten Arbeiterquartieren – und in eine ferne Welt.

Auf den Spuren preisgekrönter Häuser auf der Stuttgarter Halbhöhe im Haigst

Foto: Tomo Pavlovic

Der Architektur-Spaziergang führt zu großartigen Villen von heute und liebevoll umgebauten Einfamilienhäusern von 1930 – an spektakulären Aussichtspunkten mit Blick auf Stuttgart.

9 der lauschigsten Arbeitervillen und Bürgerhäuser im Stuttgarter Osten



Der Architektur-Spaziergang führt zu einer Villen-Siedlung fürs Volk, die ein jüdischer Stuttgarter Bürger bauen ließ, zu Brauerei-Landhäusern und einem nackten Jüngling.

Eine geheime Villenkolonie auf der Uhlandshöhe

Foto: Max Kovalenko

Die Architektur-Route führt zu versteckt gelegenen Landhäusern und einer Burgenvilla im Osten von Stuttgart bis zum berühmten Eugensplatz.

7 der außergewöhnlichsten Villen und Wohnhäuser entlang der Neckarstraße

Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Vom Bauhaus-Gebäude zum Brach-Areal, von Künstler-Villen bis zu Arbeiter-Häusern führt der Spaziergang durch den rauen Stuttgarter Osten – und zu einem kleinen exotischen Garten.

Gebaut wurde in der Stadt aber auch im 19. Jahrhundert schon jede Menge. Und manche Villen und Mehrfamilienhäuser stehen bis heute ausgezeichnet da. Gründerzeitvillen und Jugendstilperlen, aber auch jüngere Bauten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg haben es verdient, bei Spaziergängen bestaunt zu werden. In unserer Reihe Architektur-Spaziergänge lässt sich die Stadt noch einmal ganz anders entdecken.