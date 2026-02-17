Architektur to go: In unserer Serie „Architektur-Spaziergang in Stuttgart“ zeigen wir die interessantesten Wohnhäuser, die prächtigsten Villen und spektakulärsten öffentlichen Gebäude – und bisher wenig beachtete Architekturperlen in Stuttgart.
17.02.2026 - 12:51 Uhr
Die Weißenhofsiedlung in Stuttgart ist weltberühmt und steht seit 2016 auf der Unesco-Weltkulturerbeliste, doch wie sieht es mit dem Rest der Stadt aus? Hat das revolutionäre Bauen auch auf die Stadt ausgestrahlt? Bei der Recherche zu unseren Architektur-Spaziergängen stellt sich heraus: Mehr als man denkt. Wir stellen schöne und abwechslungsreiche Spaziergänge durch die Stadt vor, bei denen Architektur im Vordergrund steht.