Die Keplerstadt rüstet die Straßenbeleuchtung um – und verspricht sich damit große Einsparungen. Die teilweise umstrittene nächtliche Abschaltung der Lichter wäre damit Geschichte.

Es ist eine beachtliche Zahl: Im kommenden Jahr will Weil der Stadt insgesamt 1807 Straßenlaternen auf energieeffizientere LED-Technik umrüsten. Diese Maßnahme ist der zweite Bauabschnitt einer weitreichenden energetischen Sanierung, in deren Zuge 2018 und 2019 bereits Leuchten umgerüstet wurden. Über den Sommer hinweg soll die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten vorbereitet und im Herbst im Gemeinderat präsentiert werden.

Die Stadtverwaltung verspricht sich von der LED-Technik vor allem eine ordentliche Stromersparnis: Der jährliche Verbrauch für die Straßenbeleuchtung in allen fünf Teilorten liegt derzeit bei rund 437 000 Kilowattstunden. Zum Vergleich: Mit dieser Strommenge könnte man mit einem E-Auto die Erde circa 72 Mal umrunden. Mit der neuen LED-Technik soll diese Strommenge künftig auf die Hälfte schrumpfen. Laut Stadtverwaltung spare man damit über 20 Jahre hinweg etwa 2320 Tonnen CO₂.

1,3 Millionen Euro für LED

Trotz aller Einsparungen kostet die Umrüstung aber zunächst, nämlich rund 1,3 Millionen Euro. Etwas weniger als die Hälfte davon soll durch eine Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gedeckt werden, für die die Stadt erst jüngst eine Zusage bekommen hat. „Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Bürgermeister Christian Walter. „Gleichzeitig entlasten die dann geringeren Energiekosten unseren Haushalt dauerhaft.“

Für die Stadt wird sich mit der Umrüstung derweil noch ein anderes Thema lösen, das in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen im Gemeinderat und Nachfragen bei der Stadtverwaltung gesorgt hat: Im Städtle wird die Straßenbeleuchtung, um Energie und Kosten zu sparen, schon seit Ende 2010 nachts abgeschaltet. Vor wenigen Jahren hat man diese „Dunkelzeiten“ angesichts einer nötigen Haushaltskonsolidierung sogar noch einmal ausgeweitet.

Nachts kann gedimmt werden

Kritische Stimmen zu Sicherheitsbedenken waren seitens des Rathauses immer wieder mit Statistiken zum Thema gefühlte und tatsächliche Gefahr abgewiesen worden. In der Tat ist Weil der Stadt eine der sichersten Kommunen im Landkreis. Mit der LED-Beleuchtung hätte sich die Diskussion aber größtenteils erledigt. „Wenn die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt ist, können wir auch das Thema Nachtabschaltung im Gemeinderat neu diskutieren“, so der Rathauschef. Denn im Gegensatz zu heute könne man dann das Licht auch dimmen – und müsse sich nicht zwischen „an“ und „aus“ entscheiden.