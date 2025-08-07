Die Keplerstadt rüstet die Straßenbeleuchtung um – und verspricht sich damit große Einsparungen. Die teilweise umstrittene nächtliche Abschaltung der Lichter wäre damit Geschichte.
07.08.2025 - 15:13 Uhr
Es ist eine beachtliche Zahl: Im kommenden Jahr will Weil der Stadt insgesamt 1807 Straßenlaternen auf energieeffizientere LED-Technik umrüsten. Diese Maßnahme ist der zweite Bauabschnitt einer weitreichenden energetischen Sanierung, in deren Zuge 2018 und 2019 bereits Leuchten umgerüstet wurden. Über den Sommer hinweg soll die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten vorbereitet und im Herbst im Gemeinderat präsentiert werden.