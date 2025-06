Fragt man Alina, was sie am Wochenende vor hat, so antwortet sie „Na, ausgehen, mit Freunden zusammen sein, Spaß haben“ – was auch sonst? Alina ist 19 Jahre alt. Sie macht gerade eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten und ist gern mit ihrem Motorrad auf Tour. Sie will als „ganz normal“ wahrgenommen werden – auch wenn sie weiß, dass sie auf Dauer nie „ganz normal“ leben kann wie andere in ihrem Alter. Andere, die gesund sind.