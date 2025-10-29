Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder gibt es einen Streit um die Zulassung von Handydaten als Beweismittel. Ein Verteidiger hält das Gericht für befangen.
29.10.2025 - 10:52 Uhr
Hamburg - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat der Verteidiger eines Mitangeklagten einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt. Hintergrund ist die nachträgliche richterliche Zulassung von Handys, Dateien und weiteren Gegenständen als Beweismittel. Die sichergestellten Datenträger waren vom Gericht erst vor wenigen Tagen nachträglich für beschlagnahmt erklärt worden.