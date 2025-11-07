Neue Spuren in ungelöstem Fall: Die Polizei wertet mögliche Beweismittel aus, die bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt wurden. Details zum Verdächtigen blieben aber vorerst offen.

red/dpa/lsw 07.11.2025 - 14:04 Uhr

Nach der Durchsuchung eines Wohnhauses in Schwendi (Kreis Biberach) wegen eines fast 40 Jahre alten Mordfalls dauern die Ermittlungen an. Derzeit werden mögliche Beweismittel ausgewertet, die bei dem Einsatz sichergestellt wurden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Weitere Angaben machte die Behörde nicht.