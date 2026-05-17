Die SV Elversberg krönt eine Traumsaison und steigt in die Bundesliga auf. Dem SC Paderborn stehen zwei brisante Relegationspartien bevor. Dramatisch wird es im Tabellenkeller.
17.05.2026 - 17:32 Uhr
Die SV Elversberg ist erstmals in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen und beendet damit eine 33 Jahre lange Flaute des Saarlandes im Oberhaus. Das Team von Trainer Vincent Wagner gewann am 34. Zweitliga-Spieltag souverän mit 3:0 (2:0) gegen Preußen Münster und schaffte damit ein Jahr nach dem bitteren Relegations-K.o. gegen den 1. FC Heidenheim den Sprung in die erste Liga. Zweitliga-Meister FC Schalke 04 stand schon zuvor als Aufsteiger fest.