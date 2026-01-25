Schalkes Star-Neuzugang Dzeko sitzt zunächst auf der Bank. Als er eingewechselt wird, liegt sein Team bereits zurück. Auch dank des Stürmers rettet Schalke noch einen Punkt.

dpa 25.01.2026 - 15:30 Uhr

Gelsenkirchen - Mit Star-Neuzugang Edin Dzeko hat sich der FC Schalke 04 trotz eines Zwei-Tore-Rückstands noch einen Punkt gegen den 1. FC Kaiserslautern erkämpft. Stürmer Dzeko traf nach seiner Einwechslung in der 87. Minute erst zum Anschluss, ehe Kenan Karaman für den 2:2-Endstand sorgte (90.). Zuvor hatte Ivan Prtajin die Gäste mit einem Doppelpack in Führung gebracht (61./84.).