Es ist der spektakulärste Zweitliga-Transfer seit Langem. Edin Dzeko kehrt nach Deutschland zurück. Mit seinem Wechsel sind auf Schalke große Hoffnungen verbunden - es gibt aber auch Fragezeichen.
22.01.2026 - 12:34 Uhr
Gelsenkirchen - Mit Starpower zum Aufstieg? Edin Dzekos spektakuläres Deutschland-Comeback soll dem FC Schalke 04 den entscheidenden Schub zur Rückkehr in die Bundesliga geben. Der mittlerweile 39-Jährige, der 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg und 2010 Torschützenkönig war, ist der spektakulärste Schalke-Transfer seit vielen Jahren.