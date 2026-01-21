Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko kehrt zum Ende seiner Karriere noch einmal nach Deutschland zurück. Der FC Schalke 04 und die AC Florenz haben sich geeinigt. Ein Schritt fehlt noch.

dpa 21.01.2026 - 17:19 Uhr

Gelsenkirchen - Edin Dzeko steht unmittelbar vor einem späten Comeback in Deutschland und einem Wechsel in die 2. Fußball-Bundesliga zu Tabellenführer FC Schalke 04. Der 39 Jahre alte Bosnier, dessen Noch-Arbeitgeber AC Florenz und Schalke haben sich geeinigt. Entsprechende Medienberichte von Sky und "WAZ" decken sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Dzeko soll am Donnerstag den Medizincheck bei den Gelsenkirchenern absolvieren.