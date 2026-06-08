Nach den Pfingstferien droht ein brutaler Temperatursturz mit schweren Gewittern und Sturmböen. Am Bodensee sind mehrere Zentimeter Hagel möglich.
Die Pfingstferien sind vorbei, die Koffer sind ausgepackt – und das Wetter liefert uns prompt die passende melancholische Untermalung zum Alltagstrott. Wer gehofft hatte, der Sommer würde jetzt so richtig durchstarten, wird enttäuscht. Statt Baggersee und Dauersonnenschein steht uns eine meteorologische Achterbahnfahrt bevor: Auf die Rückreisewelle folgen heftige Gewitter mit Hagelpotenzial und im Anschluss ein altbekanntes Phänomen – die Schafskälte, dieses Jahr allerdings in der Version „light“.