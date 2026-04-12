Im Oktober übernahm Markus Anfang das Traineramt beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Nun ist seine Zeit schon wieder vorbei - sein Nachfolger war zuletzt mit einem anderen Club im Abstiegskampf.
12.04.2026 - 20:01 Uhr
Düsseldorf - Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich zum zweiten Mal in dieser Saison von seinem Trainer getrennt. Markus Anfang wurde nach vier Niederlagen in Serie von seinen Aufgaben entbunden, wie die Rheinländer mitteilten. Als neuer Chefcoach folgt Alexander Ende, der bis vor kurzem noch den Zweitliga-Rivalen Preußen Münster trainiert hatte. Zuvor hatten die "Bild" und die "Rheinische Post" darüber berichtet.