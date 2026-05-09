Im ausverkauften Max-Morlock-Stadion zelebrieren Nürnberg und Schalke ihre Freundschaft. Auf dem Platz ist das Klose-Team frischer. Das 3:0 gegen die Elf von Aufstiegscoach Muslic ist folgerichtig.
09.05.2026 - 22:26 Uhr
Nürnberg - Nach dem Feiertrip auf die Party-Insel Ibiza haben die Bundesliga-Aufsteiger des FC Schalke 04 eine nicht mehr schmerzende Niederlage beim 1. FC Nürnberg kassiert. Für das "Club"-Team von Trainer Miroslav Klose war das 3:0 (2:0) nach einem Eigentor von Ron Schallenberg (20. Minute) sowie Treffern von Henri Koudossou (45.+2) und Mohamed Zoma (72.) ein maximal gelungenes letztes Heimspiel dieser Zweiliga-Saison.