Die 96-Fans werden an Heiligabend von den Clubbossen mit einer wichtigen Personalie beschert: Jörg Schmadtke kehrt zurück und übernimmt die sportliche Leitung. Sein Vorgänger wechselt nach Österreich.
24.12.2025 - 15:06 Uhr
Hannover - An Heiligabend hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 einen spektakulären Wechsel in der Geschäftsführung verkündet. Der frühere Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke kehrt zum Club aus Niedersachsen zurück und übernimmt fortan als Geschäftsführer Sport die Verantwortung für die Lizenzmannschaft und die 96-Akademie. Der 61-Jährige tritt die Nachfolge von Marcus Mann an, dem die Clubführung den Wunsch nach einem Wechsel zu Red Bull Salzburg erfüllte.