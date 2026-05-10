Elversberg, Hannover und Paderborn liefern sich ein packendes Finale um den Bundesliga-Aufstieg. Auch im Abstiegskampf bleibt es vor dem 34. Spieltag spannend.
10.05.2026 - 15:38 Uhr
Düsseldorf - Der zum Schneckenrennen verkommene Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entscheidet sich erst am letzten Spieltag. Angeführt von der SV Elversberg patzten alle drei verbliebenen Anwärter der 2. Bundesliga - und gehen nun mit jeweils 59 Zählern punktgleich ins große Finale um Platz zwei hinter dem FC Schalke 04.