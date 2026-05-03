Der FC Schalke 04 ist nach drei Jahren Abstinenz zurück auf der großen Fußball-Bühne. Nach dem 1:0-Aufstiegssieg gegen Düsseldorf folgt eine lange Partynacht. Selbst der größte Konkurrent gratuliert.
03.05.2026 - 13:13 Uhr
Gelsenkirchen - Party, Party, Party - die Aufforderung von Schalke-Stürmer Moussa Sylla kurz nach Mitternacht war unmissverständlich. Gemeinsam mit seinen Mitspielern machte er sich in kurzer Hose und Badelatschen, mit Sonnenbrille und Aufstiegsshirt auf den Weg in den VIP-Bereich. Die Bundesliga-Rückkehr nach drei Jahren Abwesenheit feierte S04 ausgelassen.