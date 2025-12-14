Die effizienten Schalker sind nicht zu bremsen. Wieder genügte Königsblau ein knapper Sieg und wieder gibt es einen Grund dafür.
14.12.2025 - 15:33 Uhr
Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat sich die Herbstmeisterschaft in der 2. Liga vorzeitig gesichert und seine Ambitionen auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga unterstrichen. Die seit fünf Spielen unbesiegte Mannschaft von Trainer Miron Muslic gewann im Duell der Altmeister die Partie gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0). Damit baut die Revierelf die Führung an der Tabellenspitze auf 37 Punkte aus und blieb zum neunten Mal ohne Gegentreffer.