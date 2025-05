Überraschender Trainerwechsel beim HTC Stuttgarter Kickers: Till Ziemssen verlässt die Hockeyherren. In der an diesem Wochenende startenden Rückrunde übernimmt der Mannschaftsrat die Verantwortung.

Marius Gschwendtner 01.05.2025 - 11:00 Uhr

Die Nachricht kam durchaus überraschend: Erfolgstrainer Till Ziemssen hat seinen Vertrag nach über vier Jahren beim HTC Stuttgarter Kickers gekündigt und ist in der an diesem Wochenende starteten Feld-Rückrunde nicht mehr für die Zweiliga-Herren zuständig. „Ich möchte mich nach meinem Master neu orientieren und mehr Luft an den Wochenenden haben“, sagt Ziemssen, der aus Freiburg in die Landeshauptstadt gependelt war. Dem ehemaligen Spieler war im vergangenen Jahr mit dem Team der Aufstieg in die Hallen-Bundesliga gelungen. In dieser Runde gelang der sensationelle Klassenverbleib in letzter Minute.