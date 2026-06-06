2. Hockey-Regionalliga: „Lage ist nicht schön“ – SV Böblingen im Existenzkampf um den Klassenverbleib

Für die SV Böblingen geht es in die letzten fünf Spieltage der 2. Hockey-Regionalliga Süd um den Existenzkampf in der vierthöchsten Liga. Am Samstag (16 Uhr) ist sie beim Bietigheimer HTC zu Gast, am Sonntag (15 Uhr) geht es zu Hause gegen den Mannheimer HC II. Die SV Böblingen steht als aktuell Letzter mit dem Rücken zur Wand und muss dringend punkten, um einen weiteren Abstieg abzuwenden. „Die Lage ist natürlich nicht schön. Aber das Gute ist, dass wir vier Spiele gegen ebenbürtige Gegner vor uns haben“, sagt SVB-Spielertrainer Max Oswald.