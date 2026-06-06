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  6. „Lage ist nicht schön“ – SV Böblingen im Existenzkampf um den Klassenverbleib

2. Hockey-Regionalliga „Lage ist nicht schön“ – SV Böblingen im Existenzkampf um den Klassenverbleib

2. Hockey-Regionalliga: „Lage ist nicht schön“ – SV Böblingen im Existenzkampf um den Klassenverbleib
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Manuel Stefani und die SV Böblingen hoffen auf Punkte im Abstiegskampf. Foto: Stefanie Schlecht

Die SV Böblingen steht in der 2. Hockey-Regionalliga mit dem Rücken zur Wand. Beim direkten Konkurrenten Bietigheimer HTC müssten deshalb dringend Punkte her.

Für die SV Böblingen geht es in die letzten fünf Spieltage der 2. Hockey-Regionalliga Süd um den Existenzkampf in der vierthöchsten Liga. Am Samstag (16 Uhr) ist sie beim Bietigheimer HTC zu Gast, am Sonntag (15 Uhr) geht es zu Hause gegen den Mannheimer HC II. Die SV Böblingen steht als aktuell Letzter mit dem Rücken zur Wand und muss dringend punkten, um einen weiteren Abstieg abzuwenden. „Die Lage ist natürlich nicht schön. Aber das Gute ist, dass wir vier Spiele gegen ebenbürtige Gegner vor uns haben“, sagt SVB-Spielertrainer Max Oswald.

 

Er hofft, dass der Entwicklungsprozess seiner stark verjüngten Mannschaft weiter voranschreitet. „Es ist ein extremer Reifeprozess, den wir gerade durchlaufen“, sagt Oswald, dem bewusst ist, „dass wir mit ein bisschen mehr Erfahrung bestimmt schon einige Punkte mehr auf dem Konto hätten und damit aus dem Schneider wären“.

SV Böblingen benötigt Umschwung im Kampf um den Ligaverbleib

Doch nach sieben Niederlagen aus neun Spielen muss nun ein Umschwung gelingen. „Wir werden uns in Bietigheim nicht hinten reinstellen, sondern mutig spielen“, kündigt Oswald an. Mit einem Sieg würde die SVB die Rote Laterne direkt an Bietigheim abgeben. Auch wenn aus Böblinger Sicht zunächst die volle Konzentration auf dem Bietigheim-Spiel liegt, soll möglichst auch am Sonntag noch etwas aufs mager bestückte Punktekonto kommen.

Froh ist Max Oswald ob der Rückkehr des zuletzt verletzten Luis Nonnenmann. „Er wird uns als Mannschaft neuen Schub geben. Luis hat sich super entwickelt und viel Potenzial in sich“, ist der Trainer vom jungen Mittelfeldmann angetan.

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