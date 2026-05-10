2. Hockey-Regionalliga Süd SV Böblingen gibt Führung noch aus der Hand
Nach dem Doppelerfolg zuletzt bekam die SV Böblingen am Samstag in der 2. Hockey-Regionalliga Süd wieder einen Dämpfer verpasst. Der ESV München gewann mit 2:1.
Nach dem Doppelerfolg zuletzt bekam die SV Böblingen am Samstag in der 2. Hockey-Regionalliga Süd wieder einen Dämpfer verpasst. Der ESV München gewann mit 2:1.
Der dritte Sieg in Folge in der 2. Regionalliga Süd war nur noch wenige Spielminuten entfernt, ehe sich die SV Böblingen noch zwei böse Nackenschläge einhandelte. Und so wurde im Heimspiel gegen den ESV München aus einer lange währenden 1:0-Führung noch eine bittere 1:2-Niederlage. „Wir waren nicht abgezockt genug, so ein Ergebnis über die Zeit zu spielen“, ärgerte sich SVB-Trainer Max Oswald.