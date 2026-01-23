2. Tischtennis-Bundesliga Vom Top-Profi zur Trainerin in Stuttgart
Mitsuki Yoshida begann erst mit zwölf Jahren, wurde dann aber Tischtennis-Profi in Europa. Nun prägt die 41-jährige Japanerin den DJK Sportbund Stuttgart.
In dem Alter, in dem die Mitspielerinnen von Mitsuki Yoshida teilweise bereits in der zweiten Liga an der Tischtennisplatte stehen, griff die heutige Nummer zwei des DJK Sportbundes Stuttgart zum ersten Mal zum Schläger. Tischtennis lernte die heute 41-Jährige erst mit zwölf Jahren bei einem Freund ihres Vaters. Spielte in der Highschool, später zog die in Ehime geborene Japanerin dann aber von ihrer ländlichen Heimat nach Tokio und arbeitete dort in einem Unternehmen. Bis zu ihrem 26. Lebensjahr betrieb sie Tischtennis nur noch als Hobby und war Sparringspartnerin der damaligen japanischen Nationalspielerin Naomi Yotsumoto. „Mein Traum war schon als Kind, irgendwann nach Europa zu gehen“, erzählt Yoshida.