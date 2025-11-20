Mit feuchtkalter Polarluft bringt Tief „Talat“ Schnee und Glätte nach Baden-Württemberg. Wo Autofahrerinnen und -fahrer besondere Vorsicht walten lassen sollten.

Seit Mittwochabend müssen die Menschen auf den Straßen in Baden-Württemberg mit Schneefall, Schneematsch und Glätte rechnen - zeitweise sogar im Stuttgarter Kessel. In Staulagen im bergigen Schwarzwald ab einer Höhe von etwa 1.000 Metern könnten sich bis zu 20 Zentimeter Neuschnee ansammeln, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Über Nacht sind bereits 14 Zentimeter gefallen - deutet sich auch ein harter Winter an?

Baden-Württemberg gelangt den Angaben zufolge in den Einflussbereich von Tief „Talat“ über Norddeutschland. Von Norden komme so feuchtkalte Polarluft.

Wo schneit es in Baden-Württemberg?

In Lagen oberhalb von 400 Metern sind bis Donnerstagvormittag 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee gefallen, im Hochschwarzwald verbreitet 10 bis 15. Auch auf der Schwäbischen Alb seien mancherorts zehn Zentimeter und mehr denkbar, sagte die Expertin. Durch überfrierende Nässe oder eine dünne Neuschneedecke könne es - abseits von den tiefsten Lagen - auf den Straßen glatt werden.

Schneefall die ganze Nacht und am Donnerstag möglich

Auch im Tagesverlauf könnten am Donnerstag einige Zentimeter Schnee hinzukommen. Tagsüber herrsche im Bergland Dauerfrost, sagte die DWD-Meteorologin. In tieferen Lagen fällt der Niederschlag laut der Prognose eher als Regen. Die Höchstwerte sollen zwischen minus 1 Grad im Bergland und plus 6 Grad im Breisgau liegen.