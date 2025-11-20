Mit feuchtkalter Polarluft bringt Tief „Talat“ Schnee und Glätte nach Baden-Württemberg. Wo Autofahrerinnen und -fahrer besondere Vorsicht walten lassen sollten.
19.11.2025 - 15:22 Uhr
Seit Mittwochabend müssen die Menschen auf den Straßen in Baden-Württemberg mit Schneefall, Schneematsch und Glätte rechnen - zeitweise sogar im Stuttgarter Kessel. In Staulagen im bergigen Schwarzwald ab einer Höhe von etwa 1.000 Metern könnten sich bis zu 20 Zentimeter Neuschnee ansammeln, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Über Nacht sind bereits 14 Zentimeter gefallen - deutet sich auch ein harter Winter an?