Hasan Aydogan entdeckt mehrere Wochen nach einem Unfall in Stuttgart einen kuriosen Strafzettel in seinem Briefkasten. Das verhängte Bußgeld muss er jetzt aber wohl nicht bezahlen.

Der Stuttgarter Hasan Aydogan hat ein Händchen dafür, kuriose Meldungen zu produzieren: Ein Selfie mit einem Teddybären während der Fahrt, seine Idee eines Klopapier-Wärmers – und jetzt ein Strafzettel, weil er mit seinem Auto während einer Unfallaufnahme im absoluten Halteverbot stand. Mehrere Wochen nach einem kleinen Unfall mit seinem BMW in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs traute der 45-Jährige seinen Augen nicht, als er in seinem Briefkasten das Knöllchen fand: 20 Euro Bußgeld. Zuerst hatte die „Bild-Zeitung“ über den Fall berichtet. Das Kuriose im Bescheid der Stadt Stuttgart: Unter Beweismitteln steht sogar „Unfallaufnahme“.

Aydogan stand an jenem 7. Dezember mit seinem Wagen gezwungenermaßen in der Verbotszone. Zuvor hatte ein anderer Autofahrer beim Überholen den Außenspiegel von Aydogans BMW mitgerissen, anschließend blieben beide Autofahrer an Ort und Stelle stehen und riefen die Polizei. „Du darfst dein Auto da ja keinen Meter bewegen“, sagt Aydogan. Nach wenigen Minuten war die Unfallaufnahme durch die Beamten beendet. Doch offenbar befand sich eine Politesse in unmittelbarer Nähe – und notierte das Kennzeichen des schwarzen BMW.

Hasan Aydogan kommt wohl um das Bußgeld herum

Der Stuttgarter ließ das nicht auf sich sitzen und kontaktierte die Stadt. „Hier muss ein Missverständnis vorliegen“, schrieb er in seiner Stellungnahme. Die von der Polizei ausgestellte Unfallkarte belege den Unfall in genau jenem Zeitraum der Unfallaufnahme, in dem der Wagen im absoluten Halteverbot zu sehen war.

Im Jahr 2019 wurde Hasan Aydogan ein Selfie mit einem Teddy während der Fahrt zum Verhängnis. Am Ende bekam er aber vor Gericht Recht, weil das Foto nicht mit dem Handy, sondern einer Kamera aufgenommen wurde. Foto: privat

Das verhängte Bußgeld muss der 45-Jährige jetzt wohl nicht zahlen. Die Stadt Stuttgart nennt zwar aus Datenschutzgründen den Namen des Betroffenen nicht, doch teilt auf Anfrage mit: „Ist ein Betroffener mit der Entscheidung der Bußgeldstelle nicht einverstanden und teilt dies der Bußgeldstelle fristgerecht mit, bewertet sie den Sachverhalt aufgrund seiner Aussage neu.“

Für den Bericht der „Bild“ posierte er mit BMW im absoluten Halteverbot

Ergebe sich anschließend ein anderes Bild als zuerst angenommen, werde die Entscheidung der Bußgeldstelle korrigiert. Der Autofahrer erhalte in den nächsten Tagen per Post eine „entsprechende Rückmeldung“. In der Zwischenzeit hat Aydogan der Bußgeldstelle aber selbst eine Vorlage geliefert.

Für den Bericht der „Bild-Zeitung“ posierte der Stuttgarter nämlich genau an jener Stelle in der Nähe des Hauptbahnhofs: mit seinem BMW im absoluten Halteverbot. „Wenn da was kommt, zahle ich auch“, kündigt Aydogan an: „Das habe ich ja bewusst in Kauf genommen.“