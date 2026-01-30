Hasan Aydogan entdeckt mehrere Wochen nach einem Unfall in Stuttgart einen kuriosen Strafzettel in seinem Briefkasten. Das verhängte Bußgeld muss er jetzt aber wohl nicht bezahlen.
Der Stuttgarter Hasan Aydogan hat ein Händchen dafür, kuriose Meldungen zu produzieren: Ein Selfie mit einem Teddybären während der Fahrt, seine Idee eines Klopapier-Wärmers – und jetzt ein Strafzettel, weil er mit seinem Auto während einer Unfallaufnahme im absoluten Halteverbot stand. Mehrere Wochen nach einem kleinen Unfall mit seinem BMW in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs traute der 45-Jährige seinen Augen nicht, als er in seinem Briefkasten das Knöllchen fand: 20 Euro Bußgeld. Zuerst hatte die „Bild-Zeitung“ über den Fall berichtet. Das Kuriose im Bescheid der Stadt Stuttgart: Unter Beweismitteln steht sogar „Unfallaufnahme“.