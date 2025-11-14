Heute Frühling, nächste Woche Winter? Während Stuttgart aktuell mit mildem Wetter und ein paar Sonnenstrahlen zum Spazieren einlädt, könnte es ab Dienstag Schnee bis in die Niederungen geben.

Lust auf Eis statt heiße Schokolade in Stuttgart: Heute und morgen kann man ein letztes Mal ein paar Sonnenstrahlen bei milden Temperaturen genießen. In der Luft liegt Saharastaub, bevor es wesentlich kälter wird. Sogar von möglicher "weißer Weihnacht" mit viel Schnee ist schon die Rede. Bei angenehmen Wetter knapp unter 20 Grad waren die Außenbereiche der Stuttgarter Cafés am Donnerstag gut gefüllt mit allen, die es sich mitten im November draußen noch einmal gut gehen lassen wollen. Zum letzten Mal in diesem Jahr, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt.

Lesen Sie auch: Nein, es gibt keine Hitzewelle in Deutschland (von Lukas Böhl)

Die 20-Grad-Marke wird in Stuttgart fast geknackt – und das mitten im November. Foto: Andreas Rosar

November-Frühling am Freitag mit knapp 20 Grad

Wer heute keine Zeit fürs Straßencafé haben sollte, hat am Samstag noch einmal die Chance dazu. Morgen soll das Wetter nämlich weitestgehend so bleiben. Aber, so der DWD-Wetterexperte: „Das ist die wahrscheinlich letzte warme Herbstphase in diesem Jahr. Genießt die Wärme, solange wir sie noch haben.“

Regnerisches November-Wetter ab Sonntag?

Zwar sollen die Höchstwerte am Wochenende bei bis zu 17 Grad liegen, aber es wird möglicherweise nicht mehr so schön wie am Donnerstag. Die Schleierwolken sollen sich allmählich verdichten und Regen kündige sich an. Am Sonntag bleibe es bewölkt bei 14 Grad, und man müsse am Abend lokal mit einzelnen Schauern rechnen.

Stuttgart im November 2025 – am Morgen 5 Grad, nachmittags fast 20. Foto: Andreas Rosar

Von den zweistelligen Temperaturen müssen wir uns dann nächste Woche komplett verabschieden. Ab Montag rechnet der DWD mit einem Temperatursturz mit Höchstwerten von acht Grad. Vormittags geht die Kälte voraussichtlich noch einher mit Regen, lokal auch kräftigem. Nachmittags soll die Nässe dann langsam abziehen.

Von Österreich nach Stuttgart: Marion, Maria, Anneliese und Waldraut genießen die Stuttgarter Sonne gemütlich draußen im T-Shirt. Foto: Andreas Rosar

Wetter-Achterbahn: Erst 20 Grad, dann Schneefall?

Bei der aktuell frühlingshaften Wärme kaum zu glauben, aber: Kommende Woche könnte bereits der Winter an die Türen klopfen. Nachdem die Nächte diese Woche noch etwa fünf Grad zu bieten haben, soll es in der Nacht zum Dienstag deutlich kälter werden. Laut DWD sind dann sogar Minusgrade möglich. Es kann bis in die Niederungen schneien.

Es könnte zwar im Laufe der nächsten Woche nochmal ein paar Grade wärmer werden, Temperaturen wie aktuell soll es aber nicht mehr geben. Der DWD-Meteorologe geht davon aus, das mit heute und morgen die letzte warme Phase in diesem Herbst endet.

Dieser Artikel erschien am 13. November 2025 und wurde am 14. November aktualisiert.