Heute Frühling, nächste Woche Winter? Während Stuttgart aktuell mit mildem Wetter und ein paar Sonnenstrahlen zum Spazieren einlädt, könnte es ab Dienstag Schnee bis in die Niederungen geben.
Lust auf Eis statt heiße Schokolade in Stuttgart: Heute und morgen kann man ein letztes Mal ein paar Sonnenstrahlen bei milden Temperaturen genießen. In der Luft liegt Saharastaub, bevor es wesentlich kälter wird. Sogar von möglicher "weißer Weihnacht" mit viel Schnee ist schon die Rede. Bei angenehmen Wetter knapp unter 20 Grad waren die Außenbereiche der Stuttgarter Cafés am Donnerstag gut gefüllt mit allen, die es sich mitten im November draußen noch einmal gut gehen lassen wollen. Zum letzten Mal in diesem Jahr, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt.