20. Heimspiel in Aspach: 35 Sanitäter für 17.000 Fans – Das DRK hinter den Kulissen von Andrea Berg

Hinter der Gegengerade, bei Tor 7, haben die Rotkreuzler ihren Standort. Während in der Wir-Machen-Druck-Arena in Großaspach die Menschen fröhlich feiern, sind die Helfer in der Sanitätsstelle in ständiger Alarmbereitschaft. Denn bei einem Großkonzert wie dem Heimspiel von Andrea Berg kann viel passieren. „Wir hatten von Insektenstichen bis zur Wiederbelebung schon alles“, sagt Cedric Caspari, der Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Backnang und Einsatzleiter – gemeinsam mit dem Kollegen Manuel Schmaderer aus Alfdorf – der am Wochenende wieder einmal in der fast fensterlosen Einsatzzentrale im Hauptgebäude des Stadions sitzen wird.