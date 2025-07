Zwei Tage Ausnahmezustand in Aspach: Andrea Berg feiert ihr 20-Jahr-„Heimspiel“-Jubiläum mit Tausenden Fans. Bühne, Busse, Bergdorf, Bergfest – was Besucher wissen müssen.

Mit Liedern wie „Herztattoo“, „Ich würd’s wieder tun“ oder „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ bringt Andrea Berg seit Jahrzehnten die Sehnsucht auf die Bühne. Zum 20. Mal lädt sie nun in ihre Heimat, nach Aspach – zum „Heimspiel“, das längst mehr ist als ein Konzert. Es ist Kult, Ritual und Volksfest in einem.

Am Freitag, 18., und Samstag, 19. Juli, ist es wieder so weit: Die Arena im Fautenhau, wo sonst die SG Sonnenhof Großaspach kickt, wird zum brodelnden Herzstück der Schlagernation.

Andrea Berg: Zwei Abende, 33 000 Fans – und kein Ticket mehr frei

Die schlechte Nachricht vorweg: Beide Konzertabende restlos ausverkauft. Jeweils 16 500 Menschen werden erwartet – dieselbe Größenordnung wie beim „Vorspiel zum Heimspiel“ am vergangenen Samstag: Da sorgte bereits der österreichische „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier mit seiner Tour „Ein Hulapalu auf uns“ für erste Feststimmung. Das Bühnenfundament bleibt für das Berg-Konzert bestehen – doch Deko und Technik wurden eigens für den Schlagerabend neu konzipiert. Das Management verspricht: „Die Fans dürfen sich auf die ein oder andere Überraschung freuen.“

Vergangenes Wochenende hat Andreas Gabalier die Bühne im Fautenhau schon eingeweiht. Foto: Gottfried Stoppel

Einlass, Zeitplan, Bergdorf – das Programm von Andrea Berg im Überblick

Früh kommen lohnt sich: Bereits ab 13 Uhr öffnet das sogenannte Bergdorf seine Pforten. Dort warten Mitmachaktionen, Shops, Gastronomie und Schlagerfolklore in allen Farben. Um 15 Uhr beginnt der Einlass in die Arena selbst – wer ein „Early Entry“-Ticket für den Front-of-Stage-Bereich besitzt, darf schon ab 14.45 Uhr hinein.

Das Vorprogramm beginnt an beiden Konzerttagen um 16 Uhr. Wer hier auftritt, ist bislang nicht bekannt. Doch gegen 20.30 Uhr wird es ernst: Andrea Berg betritt die Bühne – und dann gibt es Schlager pur bis Mitternacht.

Bühnenumbau, Pyrotechnik, Publikum – alles für das Heimspiel von Andrea Berg

Die Technik hinter dem Spektakel ist enorm: Wie das Berg-Management mitteilt, wird die Bühne trotz Gabalier-Verwendung nochmals umfangreich modifiziert. Die Optik sei komplett neu. Lichtdesign, Pyrotechnik, Videoscreens, alles abgestimmt auf die Ästhetik der Berg-Welt. Auch Backstage wird aufgestockt, etwa bei Sicherheitskräften und medizinischem Personal.

Andrea-Berg-Heimspiel: Shuttlebusse und Parken - Stressfrei zur Arena

Wer mit dem Auto kommt, sollte frühzeitig losfahren: Die Parkflächen P0 bis P5 im Fautenhau sind bereits ausgebucht und nur mit Parkausweis nutzbar. Für alle anderen stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung – mit Ausnahme der ebenfalls bereits belegten Wohnmobil-Stellplätze.

Empfehlenswert ist die Anreise per Bahn mit anschließendem Shuttle-Service. Vom Bahnhof Backnang verkehren am Freitag und Samstag kostenlose Busse zur Arena – ab 15 Uhr alle 45 Minuten bis 19.15 Uhr. Für die Rückfahrt stehen Busse von 0 bis 1 Uhr bereit. Die Haltestelle befindet sich an Bussteig 2A des Busbahnhofs Backnang.

Sicherheit bei Andrea Berg: Was darf rein – und was muss draußen bleiben?

Die Sicherheitsbestimmungen sind streng. Nicht mit aufs Gelände dürfen:

Große Taschen

professionelle Kameras

alkoholische Getränke

Pyrotechnik

Waffen

Selfiesticks

Erlaubt sind kleine Taschen, Handys, Feuerzeuge, einfache Kompaktkameras und Sitzkissen. Auch Rollatoren oder Decken sind zugelassen. Wichtig: Es gibt keine Möglichkeit zum Wiedereinlass – wer das Gelände verlässt, kommt nicht zurück.

Zahlungen innerhalb der Arena sind ausschließlich bargeldlos über Wertbons möglich, die am Eingang erhältlich sind.

Die Veranstaltung ist barrierearm: Für Rollstuhlfahrende gibt es eigens ausgewiesene Plätze mit guter Sicht, Begleitpersonen erhalten kostenfreien Zutritt (bei Eintrag „B“ im Ausweis). Jugendliche unter 15 Jahren benötigen eine erwachsene Begleitung, Kinder unter 6 Jahren dürfen das Konzertgelände nicht betreten.

Fürs Bergfest gibt es noch Tickets

Am Sonntag, 20. Juli, findet das traditionelle Bergfest statt – ein buntes Programm mit DJ Thommy, dem Schlagerduo Sunrise aus Südtirol und DJ Ötzi mit Band. Beginn ist um 10 Uhr, Einlass ab 9.30 Uhr. Für Konzertbesucher ist der Eintritt ermäßigt (10 Euro), regulär kostet das Ticket 29,90 Euro.

DJ Ötzi kommt zum Berg-Fest am Sonntag. Foto: imago/HOFER

Im Bergdorf wird es auch an diesem Tag Musik, Souvenirs, Essen, ein Glücksrad und Selfie-Stationen mit Andrea Berg geben.

VIP bei Andrea Berg mit Buffet und After-Show-Party

Für Fans, die das Besondere suchen, gibt es exklusive VIP-Tickets – entweder für den Innenraum oder für Sitzplätze der Kategorie 1. Inklusive: Zugang zur VIP-Area, Buffet, vier Getränkemarken, Snacks nach Mitternacht, ein limitiertes Geschenk und eine After-Show-Party mit DJ. Nicht enthalten ist ein Parkticket – das muss separat erworben werden.

Achtung vor Fake-Tickets!

Das Management warnt eindringlich vor dem Kauf bei Drittanbietern oder auf dubiosen Plattformen. Offizielle Tickets wurden ausschließlich über andrea-berg.de, Eventim und Diginights verkauft. Da das Konzert ausverkauft ist, steigt die Gefahr gefälschter Eintrittskarten. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt die Finger von privaten Anzeigenportalen.

Andrea Bergs Heimspiel: Ein Fazit in Dur

Aspach rüstet sich für das größte Heimspiel des Jahres. Andrea Berg feiert nicht einfach nur ihr Bühnenjubiläum – sie verwandelt die Arena und das Umland in eine bunte Schlagerwelt, in der Erinnerungen geschrieben werden. Wer Teil davon sein will, braucht vor allem eins: gute Vorbereitung. Die Bühne steht. Der Countdown läuft. Die Gefühle? Haben keine Schweigepflicht mehr.