In der Silvesternacht wird eine 20-Jährige durch eine Silvesterrakete schwer im Augenbereich verletzt. Mutmaßlich wurde sie absichtlich in ihre Richtung abgeschossen. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Polizeibeamte haben am Mittwoch einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Silvesternacht Raketen in Richtung einer 20-Jährigen abgefeuert und die Frau schwer verletzt zu haben. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen, den sie gegen 16 Uhr in einer Wohnung in Stuttgart-Untertürkheim festnahmen.