 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Hongkong zahlt einen Preis

20 Jahre für Jimmy Lai Hongkong zahlt einen Preis

20 Jahre für Jimmy Lai: Hongkong zahlt einen Preis
1
Jimmy Lai soll 20 Jahre in Haft. Foto: Vincent Yu/AP/dpa

Jimmy Lai, Unterstützer der Demokratiebewegung, muss lange ins Gefängnis. Wer sich für Demokratie und Freiheit einsetzt, hat Hongkong verlassen, kommentiert Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Jimmy Lai war jemand, der die Pressefreiheit in Hongkong länger als viele andere hoch gehalten hat. Über die pro-demokratischen Proteste 2019 berichtete seine Zeitung länger, offener und intensiver als viele andere. Nach fünf Jahren Haft wurde er im vergangenen Dezember von einem Hongkonger Gericht schuldig gesprochen. Abspaltung und Subversion heißen die Vorwürfe in dem von Peking diktierten Sicherheitsgesetz. Nun wurde das Strafmaß von 20 Jahren verkündet. Für den kranken, 78 Jahre alten Mann ist das gleichbedeutend mit lebenslang.

 

In Hongkong ist nicht alles in Ordnung

Für Hongkong sind die Folgen eben dieses Sicherheitsgesetzes schon lange zu spüren. Es ist ruhig geworden. Seit mehr als fünf Jahren sind die Proteste verstummt, die damals Abend für Abend in den Nachrichten der Welt zu sehen waren. Die Macher des Gesetzes werten das als Erfolg. Aber natürlich liegt die Ruhe nicht daran, dass in Hongkong inzwischen alles in Ordnung ist. Im Gegenteil. Wer sich für Demokratie und Freiheit einsetzt, der hat Hongkong inzwischen verlassen. So zogen allein rund 150 000 Bewohner der ehemaligen Kronkolonie nach Großbritannien, nachdem die Proteste für Redefreiheit und Pressefreiheit niedergeknüppelt worden waren. Große Teile der Mittelschicht leben jetzt in Australien, Kanada oder den USA. Das hat seinen Preis. Singapur hat Hongkong als wichtigsten Finanzplatz in der Region in vielen Bereichen abgelöst und bleibt auf der Überholspur.

Weitere Themen

Migration: Europa verschärft seine Asylgesetze

Migration Europa verschärft seine Asylgesetze

In den Augen der Konservativen werden die nationalen Systeme entlastet, die Sozialdemokraten sehen das Grundrecht auf Asyl bedroht.
Von Knut Krohn
Neue Geldquelle für das Gesundheitssystem? Union gegen SPD-Pläne

Immer mehr Abgaben Neue Geldquelle für das Gesundheitssystem? Union gegen SPD-Pläne

Die Forderung der SPD nach einer neuen Abgabe zur Finanzierung des Gesundheitssystems ist in der Unionsfraktion auf klare Ablehnung gestoßen. Die SPD will langfristig alle Einkommensarten zur Finanzierung des Gesundheitssystems heranziehen. Genial oder Schnapsidee?
Von Markus Brauer
Hatte Karl Marx doch Recht?

Vor 159 Jahren erschien „Das Kapital“ Hatte Karl Marx doch Recht?

Vor 159 Jahren erschien „Das Kapital“ von Karl Marx. Nach dem Mauerfall als erledigt betrachtet, erleben das Buch und sein Autor seit einiger Zeit eine bemerkenswerte Renaissance.
Chrupalla bei Caren Miosga: Parlaments-Jobs für Angehörige? AfD-Chef sieht „Geschmäckle“

Chrupalla bei Caren Miosga Parlaments-Jobs für Angehörige? AfD-Chef sieht „Geschmäckle“

Nach Medienberichten über Jobs für Angehörige in AfD-Büros verteidigt der AfD-Chef die Praxis – spricht aber auch von einem Störgefühl.
Hongkong: Gericht verurteilt Medienmogul Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft

Hongkong Gericht verurteilt Medienmogul Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft

Es ist ein international viel beachteter Prozess. Ein Gericht in Hongkong verhängt gegen den 78-jährigen Medienmogul Jimmy Lai eine lange Haftstrafe.
Gibt es bald „Cuba libre“?: Deal zwischen Kuba und USA möglich

Gibt es bald „Cuba libre“? Deal zwischen Kuba und USA möglich

Laut US-Präsident Donald Trump reden die beiden ideologischen Todfeinde miteinander. Für Kubas Machthaber Miguel Diaz-Canel könnte es eng werden.
Von Tobias Käufer
Iranische Elitetruppe: Prätorianer mit Eigeninteressen

Iranische Elitetruppe Prätorianer mit Eigeninteressen

Die Revolutionsgarde ist die mächtigste Institution im Iran. Sie ist nicht nur eine schlagkräftige Militäreinheit, sie verfügt auch über große Wirtschaftsmacht.
Von Thomas Seibert
USA und Kuba: So könnte ein Deal zwischen Kuba und den USA aussehen

USA und Kuba So könnte ein Deal zwischen Kuba und den USA aussehen

Laut US-Präsident Donald Trump reden die beiden ideologischen Todfeinde miteinander. Für Kubas Machthaber Miguel Diaz-Canel könnte es eng werden.
Von Tobias Käufer
Auswahlverfahren: Der harte Wettlauf um einen Posten bei der EU

Auswahlverfahren Der harte Wettlauf um einen Posten bei der EU

Brüssel startet das Auswahlverfahren für die begehrten Jobs in der Verwaltung der EU-Institutionen. Dort ist Deutschland unterrepräsentiert – das soll sich nun ändern.
Von Knut Krohn
Weißes Haus: Der Konkurrenzkampf der Kronprinzen

Weißes Haus Der Konkurrenzkampf der Kronprinzen

US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio positionieren sich für die Präsidentschaftswahlen 2028. Nach Vance 2025 kommt nun Rubio zur Sicherheitskonferenz.
Von Thomas Spang
Weitere Artikel zu Hongkong Singapur Kommentar
 
 