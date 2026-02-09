20 Jahre für Jimmy Lai Hongkong zahlt einen Preis
Jimmy Lai, Unterstützer der Demokratiebewegung, muss lange ins Gefängnis. Wer sich für Demokratie und Freiheit einsetzt, hat Hongkong verlassen, kommentiert Christian Gottschalk.
Jimmy Lai, Unterstützer der Demokratiebewegung, muss lange ins Gefängnis. Wer sich für Demokratie und Freiheit einsetzt, hat Hongkong verlassen, kommentiert Christian Gottschalk.
Jimmy Lai war jemand, der die Pressefreiheit in Hongkong länger als viele andere hoch gehalten hat. Über die pro-demokratischen Proteste 2019 berichtete seine Zeitung länger, offener und intensiver als viele andere. Nach fünf Jahren Haft wurde er im vergangenen Dezember von einem Hongkonger Gericht schuldig gesprochen. Abspaltung und Subversion heißen die Vorwürfe in dem von Peking diktierten Sicherheitsgesetz. Nun wurde das Strafmaß von 20 Jahren verkündet. Für den kranken, 78 Jahre alten Mann ist das gleichbedeutend mit lebenslang.
Die Forderung der SPD nach einer neuen Abgabe zur Finanzierung des Gesundheitssystems ist in der Unionsfraktion auf klare Ablehnung gestoßen. Die SPD will langfristig alle Einkommensarten zur Finanzierung des Gesundheitssystems heranziehen. Genial oder Schnapsidee?