Klein angefangen, groß geworden: der Verband Immobilienwirtschaft Stuttgart hat sich in den vergangenen 20 Jahren nach eigenem Selbstverständnis zu einem gefragten „Sparringspartner von Politik und Verwaltung“ entwickelt. Darauf wurde jetzt angestoßen.

Jan Sellner 23.09.2024 - 16:18 Uhr

Die Immobilienwirtschaft und das Waranga – wie passt das zusammen? Bei dem Branchenverband fallen einem eher die Gaststätte Trollinger am Feuersee ein oder das Hotel Royal in der Sophienstraße als das hippe Lokal am Schlossplatz.