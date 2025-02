Soziale Medien Social Media Sucht – Anzeichen, Folgen & Bekämpfung

Social Media ist aus der heutigen Welt kaum mehr wegzudenken. Die sozialen Medien sind allerdings so gestaltet, dass aus ein paar Minuten am Handy schnell viele Stunden werden können. Erfahren Sie mehr über Anzeichen und Folgen der Social Media Sucht und was vor allem Eltern dagegen tun können.