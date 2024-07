Ab Samstag können Besucher in Ludwigsburg unter anderem die romantische Titanic-Treppe und eine Suite der ersten Klasse begehen. Eigentlich hätte die Ausstellung schon eine Woche vorher eröffnen sollen, der Grund für die Verschiebung: Ein Schiffsunglück.

Emanuel Hege 25.07.2024 - 17:15 Uhr

In der Ausstellungshalle der Ludwigsburger Eventlocation Urbanharbor wird am Donnerstag immer noch gebohrt, geschleppt und geputzt. Ähnlich muss es vor gut 110 Jahren in der Werft von Belfast zugegangen sein, wo ebenfalls bis zum allerletzten Moment an der Fertigstellung der Titanic gearbeitet wurde. Am Samstag startet nun aber die Ausstellung – mit einer Woche Verspätung und großen Erwartungen.