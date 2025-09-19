Das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe steht vor dem Aus. Eine Abstimmung des UN-Sicherheitsrats macht neue Sanktionen gegen den Iran nun wahrscheinlicher.
19.09.2025 - 17:37 Uhr
Der UN-Sicherheitsrat hat am Freitag den Weg freigemacht für die Wiedereinführung von Sanktionen gegen den Iran wegen seines Atomprogramms. Eine von China und Russland unterstützte Resolution, in der eine weitere Aussetzung der Sanktionen gefordert wurde, erhielt nicht die erforderliche Mehrheit im höchsten UN-Gremium. Neun der 15 Ratsmitglieder stimmten dagegen.