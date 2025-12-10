Forschende fordern eine gesetzliche Pflicht für den Nutri-Score, da nur wenige Hersteller das freiwillige Label nutzen. Einige seien nach der Einführung 2020 wieder ausgestiegen.
10.12.2025 - 14:16 Uhr
Fünf Jahre nach Einführung des freiwilligen Nutri-Score fordern Forschende eine gesetzliche Pflicht für das Lebensmittel-Kennzeichen. Es sei nicht zu erwarten, dass ohne gesetzliche Vorgaben mehr Hersteller das Kennzeichnungssystem für ihre Produkte verwenden, sagte die Verbraucherforscherin Anke Zühlsdorf von der Universität Göttingen bei der Vorstellung einer Online-Befragung am Mittwoch in Berlin.