2024: Rekord an CO2-Ausstoß durch Waldbrände

Die schweren Waldbrände auf dem amerikanischen Kontinent haben extreme Mengen Kohlenstoffverbindungen in die Atmosphäre. Der Rauch verschlechtert die Luftqualität selbst weit entfernt noch und führt zu Rekord-CO2-Emissionen.

Markus Brauer /AFP 06.12.2024 - 12:08 Uhr

Verheerende Waldbrände aufgrund lang anhaltender Trockenheit in Nord- und Südamerika haben in diesem Jahr in mehreren südamerikanischen Ländern zu einem rekordhohen CO2-Ausstoß geführt.