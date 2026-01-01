Für Politik-Interessierte wird 2026 im Südwesten ein spannendes Jahr. Auch für Opern- und Blumenfans gibt es interessante Termine. Nur die Bahnfahrer müssen wohl weiter leiden.
01.01.2026 - 14:46 Uhr
Plakate, Diskussionen und Stände in der Fußgängerzone: Zu Jahresbeginn dürfte in Baden-Württemberg vieles unter dem Eindruck des Landtagswahlkampfes stehen. Am 8. März können die Menschen dann ihre Stimme abgeben. Die Wahl ist aber nur eines von mehreren Themen, die 2026 in den Fokus rücken. Ein Überblick: