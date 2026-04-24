Feuer im Mehrfamilienhaus: Nach einem Brand in Bad Herrenalb mussten 21 Menschen ihr Zuhause verlassen. Die Feuerwehr brachte sie vorübergehend im Kurhaus unter.

red/dpa/lsw 24.04.2026 - 12:06 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Herrenalb ist ein geschätzter Schaden von 300.000 Euro entstanden. 21 Menschen mussten das Haus verlassen und wurden zwischenzeitlich im örtlichen Kurhaus untergebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach den Löscharbeiten hätten die übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können.