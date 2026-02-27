Stuttgart verzeichnet einen neuen Wärmerekord für Februar – mit Temperaturen bis 21 Grad erreichen – ein Blick auf historische Daten.
27.02.2026 - 11:32 Uhr
Die Sonne fällt hell durch die Straßen in Stuttgart, erste Knospen zeigen sich an Sträuchern und Bäumen. Um 9 Uhr an diesem Freitag misst der Deutsche Wetterdienst 7 Grad. Noch ist die Luft frisch, doch schon gegen Mittag steigt das Thermometer stark, am späten Nachmittag ist noch mehr Frühling angesagt. In der Landeshauptstadt werden laut DWD bis zu 21 Grad erwartet.