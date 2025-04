Ein 21-Jähriger stirbt bei einem Streit in einer Diskothek bei Hamburg. Nun stellt sich ein Tatverdächtiger der Polizei. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Was war passiert

red/dpa 25.04.2025 - 11:36 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes bei einem Streit in einer Diskothek in Trittau bei Hamburg sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 21-Jährige aus dem Kreis Stormarn hatte sich am Mittwoch in Begleitung eines Anwalts der Polizei gestellt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe sich bei seiner Vernehmung durch die Lübecker Mordkommission zum Geschehen in der Nacht zum 13. April eingelassen.