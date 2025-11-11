Von den sieben Angeklagten im Block-Prozess sitzt nur einer in Untersuchungshaft. Jetzt spricht die Vorsitzende Richterin eine strenge Ermahnung an die Hauptangeklagte Christina Block aus.
Hamburg - Im Prozess um die Entführung ihrer Kinder hat das Landgericht Hamburg der angeklagten Unternehmerin Christina Block mit einem Haftbefehl gedroht. Grund dafür ist die Kontaktaufnahme zu einem Zeugen. "In aller Deutlichkeit, dass diese Kammer nicht zögern wird, einen Haftbefehl zu erlassen, sollte die Kammer zu der Überzeugung kommen, dass Druck auf Zeugen ausgeübt wird", sagte die Vorsitzende Richterin, Isabel Hildebrandt, an die Angeklagte gerichtet.