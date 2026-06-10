Schaffen es Kinder, gemeinsam einen echten Omnibus zu ziehen? Das wird sich am Wochenende zeigen: beim großen kostenfreien Kinder- und Familienfestival mitten in der City.

Für Familien mit Kindern lohnt sich am Wochenende ein Ausflug in die Stuttgarter Innenstadt. Dort findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, das 22. Kinder- und Familienfestival statt, das von der City-Initiative Stuttgart veranstaltet wird. Rund um den Schlossplatz und die Königstraße sind zahlreiche Stände von Partnern, Vereinen und Unternehmen aufgebaut mit einem bunten Programm für Familien. Der Fokus liegt laut einer Pressemitteilung auf Bewegung, Gemeinschaft und Kreativität. So können Kinder verschiedene Sportarten ausprobieren und sich kräftig austoben. Beispielsweise ist unter anderem ein Testparcours aufgebaut, auf dem Kinder E-Lastenräder ausprobieren können.

 

Wie viele Personen werden benötigt, um einen Bus zu ziehen? Das zeigt sich am Stand des Verkehrsverbunds VVS. Beim sogenannten Bus-Pulling dürfen die Kinder gemeinsam mit einem Abschleppseil einen echten Omnibus ziehen.

Feuerwehr bringt ein Einsatzfahrzeug mit

Die Welt der Feuerwehr kann man zudem am Stand der Jugendfeuerwehr Stuttgart kennenlernen, die sogar ein Einsatzfahrzeug mitbringt. Auch die Bundespolizei gibt auf spielerische Art Einblick in ihre Arbeit. Ein Höhepunkt für viele Kinder, aber auch für Jugendliche dürfte zudem der Stand von Nintendo sein: interaktive Gaming-Stationen sind dort zu finden.

Der Eintritt zum Stuttgarter Kinder- und Familienfestival ist kostenfrei. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden sich hier: www.kinderundfamilienfestival.de.