Schaffen es Kinder, gemeinsam einen echten Omnibus zu ziehen? Das wird sich am Wochenende zeigen: beim großen kostenfreien Kinder- und Familienfestival mitten in der City.

vv 10.06.2026 - 11:45 Uhr

Für Familien mit Kindern lohnt sich am Wochenende ein Ausflug in die Stuttgarter Innenstadt. Dort findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, das 22. Kinder- und Familienfestival statt, das von der City-Initiative Stuttgart veranstaltet wird. Rund um den Schlossplatz und die Königstraße sind zahlreiche Stände von Partnern, Vereinen und Unternehmen aufgebaut mit einem bunten Programm für Familien. Der Fokus liegt laut einer Pressemitteilung auf Bewegung, Gemeinschaft und Kreativität. So können Kinder verschiedene Sportarten ausprobieren und sich kräftig austoben. Beispielsweise ist unter anderem ein Testparcours aufgebaut, auf dem Kinder E-Lastenräder ausprobieren können.