Kevin Felde verkauft Sneaker seit dem er ein Teenager ist. Mit seiner Leidenschaft hat er einen großen finanziellen Erfolg. Wie er das anstellt, erklärt er uns im Video.

Mit 14 Jahren hat er sich sein erstes Paar Sneaker gekauft, seit dem ist der 23-Jährige Kevin Felde durch eigene Arbeit zu einem Experten für limitierte Sportschuhe geworden. Laut ihm bestehe das Geschäft aus einer Mischung aus dem Einsatz von Bots für den Online-Handel, Erfahrung und natürlich das wichtigste: Kontakten.