Kevin Felde verkauft Sneaker seit dem er ein Teenager ist. Mit seiner Leidenschaft hat er einen großen finanziellen Erfolg. Wie er das anstellt, erklärt er uns im Video.
15.01.2026 - 16:38 Uhr
Mit 14 Jahren hat er sich sein erstes Paar Sneaker gekauft, seit dem ist der 23-Jährige Kevin Felde durch eigene Arbeit zu einem Experten für limitierte Sportschuhe geworden. Laut ihm bestehe das Geschäft aus einer Mischung aus dem Einsatz von Bots für den Online-Handel, Erfahrung und natürlich das wichtigste: Kontakten.