Im andauernden Ermittlungsverfahren wegen der Entführung der Block-Kinder hat die Staatsanwaltschaft einen wichtigen Beschuldigten außerhalb des Prozesses vernommen. Die Verteidiger sind verärgert.
19.11.2025 - 10:42 Uhr
Hamburg - Wegen der Vernehmung eines wichtigen Zeugen zur Entführung der Block-Kinder hat die Verteidigung die Aussetzung des Prozesses beantragt. Die Anwälte müssten Gelegenheit bekommen, die 229 Seiten lange Aussage des Chefs einer israelischen Sicherheitsfirma gründlich auszuwerten, sagte Christina Blocks Verteidiger Ingo Block zum Auftakt des 23. Verhandlungstages.