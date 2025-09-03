Ein neuer Eis-Automatenkiosk der Eisdiele Old Bridge hat kürzlich in Stuttgart-West eröffnet. Doch nicht nur Eis gibt’s im Kessel rund um die Uhr. Was hinter dem Automaten-Boom steckt.
Der Supermarkt oder das Restaurant hat noch nicht geöffnet oder schon geschlossen? In Stuttgart ist das längst kein Problem mehr, denn der Trend zur 24-Stunden-Selbstbedienung boomt. Egal, ob Snacks, Getränke, Blumen oder E-Zigaretten – alles kann man sich mittlerweile rund um die Uhr aus dem Automaten lassen.