Weihnachtssongs abseits von Wham, Mariah und Co.

Foto: imago images/blickwinkel/McPHOTO/A. Schauhuber via www.imago-images.de

Keine Lust mehr auf Jingle Bells und Mariah Carey? Wir haben eine Playlist mit alternativen Weihnachtsliedern für euch erstellt. Von Ella Fitzgerald bis Tyler, The Creator.

Swantje Kubillus 10.12.2024 - 15:30 Uhr

Nerven euch Mariah Carey und Wham mit ihren Weihnachtssong-Klassikern vielleicht auch ein wenig? Schön sind sie ja, und auch kultig, aber schon wieder „Last Christmas“?! Glücklicherweise gibt es, nur etwas weniger offensichtlich, eine Menge toller Weihnachtssongs von genialen Bands, die nicht so oft in der Heavy Rotation sind. Von den Bleachers, The 1975 und den Bright Eyes, hin zu Slow Club und der Crucci Gang gibt es auch Neues von Charlie Puth, Sallva und Rian. Auf unserer Stadtkind-Playlist gibt es 24 coole Songs, welche die Vorfreude auf die Festtage garantiert steigern, ohne auf die Nerven zu gehen.