Silberne Hochzeit für Ulrike Frank: Die «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspielerin gewährt Einblicke in ihr Liebesglück - und verrät ihre Wünsche für die Zukunft.

Berlin - In der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist das Liebesleben ihrer Rolle Katrin Flemming durchaus von Wechseln geprägt, im echten Leben freut sich Schauspielerin Ulrike Frank über eine große Konstante: Die 55-Jährige und ihr Ehemann, der Komponist Marc Schubring, feiern Silberhochzeit.

"Die Zeit ist einerseits wie im Flug vergangen, andererseits ist so viel passiert. Geblieben ist ein Liebespaar, ein Team, das gemeinsam durchs Leben gehen und alt werden möchte. Eine absolute Traumbesetzung in guten wie in schlechten Zeiten!", sagte Frank im RTL-Interview.

Lesen Sie auch

Ein besonderes Foto hat an Hochzeitstagen Tradition

Das Geheimnis ihrer Ehe? "Wir entdecken uns immer wieder neu, überraschen uns und halten uns bei Geschenken oder Aufmerksamkeiten nicht an Geburtstage oder Hochzeitstage." An Hochzeitstagen zelebriert das Paar übrigens einen kleinen Brauch: "Meistens fahren wir ein paar Tage nach Schottland. Dann machen wir immer ein besonderes Foto, nur von unseren beiden Schatten, das wir dann zum freiwilligen Mitfreuen in die Welt hinausschicken."

Und Anlässe zur Freude dürfte es für Frank, die bereits seit Ende 2002 bei GZSZ zu sehen ist, auch in den kommenden Jahren reichlich geben: "Marc ist das Beste, was mir passieren konnte. Mit ihm möchte ich alt und klapprig werden und bin total gespannt, was das Leben uns noch zu bieten hat. Wir sind bereit!"