Die Galerie Renz besteht seit 25 Jahren. Ingrid Renz ist vielfältig in der Stadtgesellschaft vernetzt und sagt, was ihr an Kunst besonders Freude macht.
29.12.2025 - 15:00 Uhr
Ingrid Renz steht inmitten ihrer Galerie und nimmt ein Bild zur Hand, das sie derzeit besonders mag: Es zeigt Venedig mit seinenBrücken, engen Wasserstraßen und den einzigartigen Wahrzeichen der Lagunenstadt, den Gondeln. „Ein Sehnsuchtsort“, sagt Ingrid Renz. „Wir werden im Frühjahr nach Venedig reisen“, sagt ihr Mann Klaus Renz. Dort wollen sie auch eine Werkstatt mit Siebdruck besuchen. Das Bild ist ein Gemeinschaftswerk der beiden Künstlerinnen Sabine Scharkowski und Simone Weigend.