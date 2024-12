Jürgen Weis und Christian Ruge vom Forstrevier Forsthof bei Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) haben hautnah miterlebt, welche Schneise der Verwüstung der Orkan in den Wald schlug. Beide waren erschüttert, mussten aber sofort funktionieren.

Christian Kempf 27.12.2024 - 19:00 Uhr

Fast jeder jenseits der 40 weiß bis heute ziemlich genau, was er getan hat, als der Megasturm Lothar vor 25 Jahren am 26. Dezember im Landkreis Ludwigsburg wütete. Bei Jürgen Weis und Christian Ruge ist die Erinnerung an diesen unheilvollen Zweiten Weihnachtsfeiertag aber wahrscheinlich noch deutlich präsenter als bei anderen. Denn die beiden gehören zum Team des Forstreviers Forsthof, das den Hardtwald bei Großbottwar unter seinen Fittichen hat, waren also unmittelbar betroffen, auch von den Folgen. Schließlich hatte der Orkan eine Spur der Verwüstung in ihrem Hoheitsgebiet hinterlassen. „Es war erschütternd, wir standen unter Schock“, sagt Weis.