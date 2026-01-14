 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wissen

  4. Wissen der Welt per Daumenklick

25 Jahre Wikipedia Wissen der Welt per Daumenklick

25 Jahre Wikipedia: Wissen der Welt per Daumenklick
1
Wikipedia-Erfinder Jimmy Wales Foto: dpa/dpaweb

Seit 25 Jahren können dank Wikipedia alle alles wissen. Doch schon läuft die nächste Revolution, schreibt unser Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Wissen Sie aus dem Stegreif, wie groß Grönland ist, wie viele Menschen in Teheran leben und wann Donald Trump 80 wird? Alle diese Fragen sind aktuell von Belang. Die Antworten lassen sich mit drei Klicks in Erfahrung bringen. Das verdanken wir einer Erfindung vor 25 Jahren: Wikipedia. Sie hat eine Kulturrevolution eingeleitet.

 

Dank Wikipedia ist das Wissen der Welt für jedermann und jede Frau binnen Sekunden verfügbar – zumindest für alle, die Zugang zum Internet haben. Wikipedia beschleunigte die Kollektivierung globaler Wissensschätze und die Demokratisierung der Information. Wie es fabriziert wird, kommt einer Selbstermächtigung der Wissbegierigen gleich: Wer will, kann mitschreiben, Beiträge überprüfen oder ergänzen.

Globaler Wissensschatz – mit blinden Flecken

Das Online-Lexikon ist längst die wichtigste Informationsquelle der Welt – und prägt damit deren Wahrnehmung. Die hat ungeachtet aller Wissensglobalisierung allerdings blinde Flecken. 300 Sprachen und Dialekte, in denen Wikipedia sein Wissen vermittelt, reichen nicht aus, um die Lücken zu schließen, die sich aus den ungleich verteilten Ressourcen bei der Nutzung von Computern und Smartphones ergeben.

Ungeachtet solcher Einwände ist Wikipedia das größte ehrenamtliche Projekt unserer Zeit: ein Unternehmen mit 250 000 Mitarbeitern, die dabei nichts verdienen und keinem ökonomische Kalkül unterliegen. Wenn Johannes Gutenberg, der den Buchdruck zur Serienreife brachte, lange als revolutionärster Erfinder der Geschichte galt, dann ist Jimmy Wales, der Erfinder von Wikipedia, ein würdiger Nachfolger. Seine digitale Wissensmaschine ist (meist) aktueller, umfänglicher und (über weite Strecken) so verlässlich wie der alte Brockhaus – zudem gratis.

Wikipedia spiegelt Fluch und Segen des Internets

Wikipedia hat die Idee der Enzyklopädie um Dimensionen erweitert, führt sie allerdings auch an ihre Grenzen. Es bietet Fast Food für Bildungshungrige, fördert aber auch ein Halbwissen, das wissenschaftlichen Standards nicht immer genügt und dem wissenschaftlichen Arbeiten bisweilen gar zuwider läuft. Warum Bücher lesen, wenn ein Destillat der dort offerierten Erkenntnisse per Daumenklick zu beschaffen ist?

In der Erfolgsgeschichte von Wikipedia spiegeln sich Fluch und Segen des Internets. Das Lexikon in der Hosentasche, das in jeder Sekunde weiter wächst, öffnet den Zugang zu ehedem exklusiver Information. Es beendet die Epoche der Expertokratie in der Wissensvermittlung. Wer für seine Vollständigkeit, seine Verlässlichkeit und seine Aktualität bürgt, bleibt indes ein Mysterium. Nicht ausgewiesene Experten entscheiden, was korrekt und wissenswert ist – sondern das anonyme Heer der Wikipedianer (in dem sich eventuell auch Fachleute finden).

Droht nun eine Entmündigung Wissbegieriger?

Auf die Ära der Perfektionierung und Beschleunigung der Wissensvermittlung folgt womöglich eine der Entmündigung Wissbegieriger. Wer Wikipedia nutzt, braucht immerhin eine Idee davon, was er gerne wissen würde. Wer sich damit begnügt, Assistenten der Künstlichen Intelligenz zu befragen, kann sich auch das Nachdenken darüber sparen – und damit letztlich alles eigenständige Denken. Wobei sich die KI zwar häufig auch nur bei Wikipedia bedient, dies und die Lieferanten ihrer vermeintlichen Klugheit aber vielfach verschweigt.

Der Informationskannibalismus mittels Künstlicher Intelligenz höhlt Wikipedia aus und führt das ihm zugrunde liegende Prinzip ad absurdum: Schwarmintelligenz ohne Profitinteresse. KI wird die durch Wikipedia revolutionierte Informationsinfrastruktur noch einmal umwälzen. Der wissbegierige Mensch spielt da nur noch eine Nebenrolle.

Weitere Themen

Pest-Massengrab entdeckt: Als der Schwarze Tod nach Erfurt kam

Pest-Massengrab entdeckt Als der Schwarze Tod nach Erfurt kam

Forscher aus Leipzig haben deutliche Hinweise auf ein Massengrab der Pestzeit im Umfeld der mittelalterlichen Dorfwüstung Neuses bei Erfurt entdeckt.
Von Markus Brauer
Warum die Produktion von Fertiggerichten stark ansteigt

So isst Deutschland Warum die Produktion von Fertiggerichten stark ansteigt

Sie sind oft billig und schnell verzehrbereit: Viele Menschen greifen gern zu hochverarbeiteten Lebensmitteln. Unternehmen machen damit Gewinn. Doch Käufer riskieren ihre Gesundheit, warnen Experten.
Ende einer Illusion: Warum die Pariser Klimaziele längst gescheitert sind

2025 war drittwärmstes Jahr Ende einer Illusion: Warum die Pariser Klimaziele längst gescheitert sind

Erstmals liegen EU-Berechnungen zufolge drei Jahre im Schnitt mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Es droht ein Überschreiten des Pariser Klimaziels in nicht allzu weiter Ferne.
Atomkraftwerk auf dem Mond: Ist das überhaupt machbar?

Nasa-Pläne bis 2030 Atomkraftwerk auf dem Mond: Ist das überhaupt machbar?

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat ihre Pläne für den Bau eines Atomreaktors auf dem Mond bekräftigt. Der Reaktor solle bis 2030 in Betrieb gehen, teilten die Nasa und das US-Energieministerium mit.
Influenza Subvariante K: Grippewelle durch neue Mutation?

Influenza-Subvariante K Neue Virus-Mutation könnte heftige Grippewelle auslösen

Die Grippe-Saison scheint in diesem Jahr ungewöhnlich früh zu beginnen. Schuld ist wohl eine neue Grippe-Variante. Die EU-Behörde ECDC rät daher, mit der Impfung nicht zu warten.
Schwimmen ist ideal, um das Abnehm-Vorhaben zu unterstützen. Hier zeigen wir Ihnen 7 Tipps, wie Sie mit Schwimmen abnehmen können.

Gewicht verlieren Abnehmen mit Schwimmen - 7 Tipps im Überblick

Schwimmen ist neben dem Joggen eine der beliebtesten Sportarten zum Abnehmen. Worauf Sie beim Schwimmen achten müssen, um Gewicht zu verlieren, erfahren Sie hier.
Von Matthias Kemter
Preiserhöhung beim Prime-Abo: Sammelklage gegen Amazon gestartet

Preiserhöhung beim Prime-Abo Sammelklage gegen Amazon gestartet

Bis zu 60 Euro zurück? Wer Amazons Prime-Preiserhöhung im Jahr 2022 zahlen musste, kann sich jetzt einer Sammelklage anschließen.
25 Jahre Wikipedia: Speicher des weltweiten Wissens

25 Jahre Wikipedia Speicher des weltweiten Wissens

Vor 25 Jahren startete das Onlinelexikon Wikipedia. Es offeriert Wissen in mehr als 350 Sprachen und Dialekten. Gräbt KI ihm das Wasser ab?
Von Armin Käfer
Alles Wichtige über die Diskussion um ein Verbot von Blitzer-Warn-Apps in Deutschland. Warum die Bundesländer jetzt strengere Regeln fordern und was das für Autofahrer bedeutet.

Straßenverkehr Werden Blitzer-Warn-Apps verboten?

Blitzer-Warn-Apps sind bei Autofahrern in Deutschland äußerst beliebt. Sie warnen vor Geschwindigkeitskontrollen und helfen, Bußgelder zu vermeiden. Die Bundesländer fordern nun ein umfassendes Verbot solcher Apps und Geräte.
Von Matthias Kemter
Wer sich ans Tempolimit hält, fährt nicht nur sicherer, sondern läuft auch nicht Gefahr geblitzt zu werden. Aber merkt man es immer, wenn man geblitzt wird?

Straßenverkehr Merkt man, wenn man geblitzt wird?

Blitzer lauern an vielen Ecken und die Bilder können schnell teuer werden. Aber merkt man es immer, wenn man geblitzt wurde? 
Von Matthias Kemter
Weitere Artikel zu Information Kommentar Künstliche Intelligenz
 
 