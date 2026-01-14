25 Jahre Wikipedia Wissen der Welt per Daumenklick
Seit 25 Jahren können dank Wikipedia alle alles wissen. Doch schon läuft die nächste Revolution, schreibt unser Autor Armin Käfer.
Seit 25 Jahren können dank Wikipedia alle alles wissen. Doch schon läuft die nächste Revolution, schreibt unser Autor Armin Käfer.
Wissen Sie aus dem Stegreif, wie groß Grönland ist, wie viele Menschen in Teheran leben und wann Donald Trump 80 wird? Alle diese Fragen sind aktuell von Belang. Die Antworten lassen sich mit drei Klicks in Erfahrung bringen. Das verdanken wir einer Erfindung vor 25 Jahren: Wikipedia. Sie hat eine Kulturrevolution eingeleitet.
Sie sind oft billig und schnell verzehrbereit: Viele Menschen greifen gern zu hochverarbeiteten Lebensmitteln. Unternehmen machen damit Gewinn. Doch Käufer riskieren ihre Gesundheit, warnen Experten.
Erstmals liegen EU-Berechnungen zufolge drei Jahre im Schnitt mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Es droht ein Überschreiten des Pariser Klimaziels in nicht allzu weiter Ferne.
Die Grippe-Saison scheint in diesem Jahr ungewöhnlich früh zu beginnen. Schuld ist wohl eine neue Grippe-Variante. Die EU-Behörde ECDC rät daher, mit der Impfung nicht zu warten.