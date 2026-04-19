25. Liwa-Laufevent Emotionaler Zieleinlauf nach 42 Kilometern
Beim 25. Marathon beim Liwa-Laufevent in Lichtenwald ist niemand schneller als Julia Wieszt. Die 33-Jährige schafft die Strecke in 3:10:06 Stunden.
Beim 25. Marathon beim Liwa-Laufevent in Lichtenwald ist niemand schneller als Julia Wieszt. Die 33-Jährige schafft die Strecke in 3:10:06 Stunden.
Am Ende überkommen sie die Gefühle. Strahlend und gleichzeitig zu Tränen gerührt überquert Julia Wieszt die Ziellinie des Marathons beim Jubiläums-Liwa-Laufevent in Lichtenwald. „Ich konnte es erst 500 Meter vor dem Ziel fassen“, sagt die Siegerin. Den ganzen Weg über sei sie alleine gelaufen – es sei ein einsames Rennen gewesen. So richtig glauben, dass sie nach 42,2 Kilometern als Gesamtsiegerin ins Ziel gehen würde, konnte Wieszt dennoch erst ganz am Ende der Strecke. „Es wird wohl ein paar Tage dauern, bis ich den Erfolg begreifen werde“, betont die Läuferin des Sparda-Teams Rechberghausen noch etwas außer Atem. Als Vorbereitung sei sie fünf- bis sechsmal pro Woche laufen gegangen. „Das hat gepasst. Auf der Strecke hatte ich keinerlei Probleme.“